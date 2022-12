Azteca es una banda mexicana que recientemente realizó una gira de 13 fechas en Europa como banda invitada de Omnium Gatherum y Fleshgod Apocalypse. En entrevista exclusiva para #SangreDeMetal, Dante Díaz, cantante y compositor platicó sobre su experiencia, una que de cierto modo han vivido varias bandas mexicanas y que, sin embargo, en cada caso es distinta.

Para empezar, ellos se fueron sin un disco que presentar, sobre todo porque la pandemia los atrasó en varios aspectos. “Ya tenemos grabados todos los coros sinfónicos, pero falta poner mi voz y grabar la Orquesta”. Azteca es un proyecto complejo en ese sentido, y ahí muchos resuelven todo con el uso de computadoras, para Dante es importante que todo sea real. Es un detalle que complica las cosas pero uno que al final les rendirá mejores cuentas. El público siempre agradece el que las bandas hagan un esfuerzo extra, o en términos modernos, algo más orgánico.

Pero ¿cómo surgió Azteca? “Yo tenía la idea desde que empecé a estudiar música, en 2003, nada más que no lo había aterrizado y creo que tampoco era el momento, estaba más chavo y no le había agarrado bien la onda a muchas cosas y aunque sabía sobre culturas prehispánicas, no sabía tanto como ahora. Años más tarde, en 2017, luego de tocar con War Kabinett en Europa pensamos que era momento de hacer un nuevo disco, no podíamos tocar el Made in Mexico (editado de forma independiente en 2011) para siempre así que hablé con la banda, les dije lo que quería hacer y así surgió. Originalmente sería el nuevo disco del Kabinett, sería parte de una saga de cinco discos pero en la pandemia platicamos y por diversas razones decidimos que Azteca tuviera su propio nombre, sus propias redes y manejarlo como un proyecto nuevo”. De aquellos tiempos quedan tres músicos, Luis Sugrañes, Alberto Ruiz y el propio Dante.

Lo atípico de la gira fue que no tienen un disco que promover, ese saldrá probablemente en el primer cuarto de 2023, pero hay un punto en que las oportunidades están ahí para tomarse, a pesar del riesgo. “La agencia de booking con la que trabajamos nos había ofrecido para hacer gira con Therion, luego con Septic Flesh pero declinamos ambas oportunidades justamente porque no queríamos regresar a Europa a tocar lo mismo que ya habíamos llevado para allá. Luego legó oportunidad con Fleshgod y consideramos que ya tampoco era buena idea dejarla pasar, así que decidimos hacerla. Originalmente eran 33 fechas pero se pospuso por la pandemia”.

Eso sí, fue una gran experiencia en todos los sentidos, incluso los que no tienen que ver necesariamente con la música pero que son todos detalles que se aprenden justamente, en una gira así. “Aprender las reglas para estacionarte por ejemplo, es complicadísimo y cambian con cada país. Tuvimos que buscar en Google las instrucciones por ciudad para no caer en faltas administrativas”. Y es que una cosa es estacionarte con tu compacto de dos puertas y otra hacerlo con la van de nueve pasajeros, espacio de carga y dos camas con la que viajaban ellos. “En general aprendimos mucho, el tour manager nos dijo lo que sí y lo que no se debía hacer pero lo más importante era cumplir horarios. Siempre sabíamos a qué hora debíamos llegar a cada lugar y sabíamos si había comida o solo botana, si había regaderas o no”. Y todo suma en términos de experiencia y de estrés. “Teníamos que buscar lavanderías por ejemplo, tienes que lavar tu ropa”. Una experiencia completa.

Azteca tiene la vista puesta en Europa porque, además, no es lo mismo ir y tocar en un festival que estar allá tres semanas, manejar, cruzar fronteras, adaptarse al cambio de reglas y sentir el rigor real de una gira. Pero la banda tiene calidad musical, y visualmente es atractivo. “Alguien nos decía que si lo trabajamos bien tenemos una mina de oro. La cuestión cultural llama mucho la atención”. Por ello, tocar constantemente en Europa será prioridad, sin que eso implique dejar de lado a México. Su estándar sin embargo tiene nombre: “En el México Metal Fest nos hicieron sentir como artistas reales, no nos trataron como típicamente pasa con las bandas mexicanas. Todo el trato fue espectacular y bajo esas condiciones, claro que queremos tocar en México”. ¿Qué pasará con Azteca? Sólo el tiempo dirá, pero están enfocados, motivados y lo más importante, tienen una buena banda y un buen concepto para triunfar.