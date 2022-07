Excess (Stones Throw Records, 2022) es el título del segundo álbum de estudio del trío angelino conformado por Lola Dompé (batería, voz), Izzy Glaudini (sintetizadores, voz) y Halle Saxon (bajo, voz). Un trabajo donde sus autoras reafirman su posición como una de las bandas más prometedoras de los últimos años considerando sus raíces y bases, cimentadas en el krautrock, la música electrónica y experimental y el post-punk. Automatic ya anunció su regreso a la Ciudad de México, y preparamos su visita charlando con Halle e Izzy.

TXT:: Joel Rodríguez

Háblenme del nombre del disco y la portada, encuentro relación con el trabajo de Storm Thorgerson. ¿Fue influencia directa?

Izzy. ¡Wow, cool! ¿Cómo se llama el artista? Voy a buscarlo, no lo conozco. El nombre del disco y la portada reflejan la atmósfera de las canciones; cómo la tierra parece convertirse cada vez más en un terreno baldío debido a la incapacidad humana por tener auto control sobre el consumo desmedido.

Halle. La idea surgió por las fotos que hicimos, estaban en yuxtaposición al ambiente en el que se tomaron; fue en el Lago Salton, una especie de ecosistema fallido, en California. Quisimos aumentar el brillo excesivo en la silueta femenina en alusión al estado en el que se encuentra el mundo, condenado al cambio climático.

Muchas bandas han referido que tuvieron toda la vida para hacer su primer álbum y el mínimo de tiempo para el segundo, ¿fue similar con Excess?

Halle. En efecto, tuvimos toda la vida para hacer el primero, aunque en realidad lo trabajamos por un año y éste -que también nos tomó un año hacerlo-, se siente más comprimido. Hay gente que espera ciertas cosas, porque hemos sido afortunadas al firmar con un sello y de algún modo hay presión. Definitivamente crecimos en el proceso de composición y fuimos menos rigurosas. Con el primero teníamos que cumplir con ciertas metas, como no rebasar la marca de los dos minutos; con Excess imperó la mentalidad de permitirle a las canciones que nos revelaran su proceso natural.

Izzy. Debido a la pandemia tuvimos más tiempo para escribir, nos saltamos un poco “la maldición del segundo álbum”. Teniendo todo ese tiempo disponible calculamos qué tipo de canciones queríamos para este trabajo y experimentamos más. Creo que el tiempo es el mejor recurso en cualquier disciplina artística, o al menos lo es para mí; puedes comprarte toda clase de equipo costoso, pero si no tienes el tiempo para experimentar, no saldrá nada bueno. Creo que por eso el disco suena así.

“Skyscraper” posee algo de la cinta American Psycho, lo cual tiene mucho sentido; un escenario propuesto por ese filme sólo podría suceder en Los Ángeles.

Izzy. ¡Y el video tiene una vibra muy similar a la película! Los Ángeles, la capital de la riqueza desmedida, el despilfarre y la gente obsesionada con las finanzas, es jodido y entretenido a la vez. Además, esta ciudad nos otorga buen material para nuestras canciones; el cambio climático, gente que no tiene empatía con el resto y sólo quiere amasar fortunas. Tiene algo de seductor, porque el capitalismo en sí lo es, con tanta propaganda. Es una especie de poder maligno que nos inspira.

Halle. Hay un elemento en esa canción que como creadoras nos enfrenta a la forma en que hacemos dinero, cómo formamos parte del sistema capitalista. Confrontar esta situación nos deja ver que es imposible vivir fuera de dicho sistema.

Recientemente formaron parte del cartel de la primera edición del festival Cruel World, ¿cómo se sintieron?, una de las bandas más jóvenes dentro de la curaduría del evento.

Izzy. ¡Fue un gran honor estar al lado de Blondie, Devo, Bauhaus y una lista interminable! Poder ver todos esos actos, durante tantas horas seguidas, ¡fue encabronadamente chingón e inspirador! Hace que te des cuenta de que no hay edad para hacer esto, la gente aprecia la buena la música y no importa si eres una banda con un trayectoria larga o vas empezando, más bien se trata de la autenticidad de las propuestas. Fue un show muy divertido, tocamos temprano e incluimos canciones del nuevo disco. Me tomé una foto con John Lydon. Estuvimos con todas las bandas, en la misma zona de camerinos, pero en realidad quisimos mantenernos cool al respecto.

Halle. ¡Fue tan emocionante el que nos hayan agendado en ese festival, con tantas bandas que nos inspiraron y han sido influencia directa en nuestra obra! Verlos actuar, imaginarlos en sus actuaciones del pasado, igual de potentes y salvajes, ¡eso me vuela la cabeza!

Hablando de giras, están a punto de entrar a una escala mucho más grande, como acto de soporte de Tame Impala, ¿cómo prevén esta nueva etapa?

Halle. Siento que es difícil saber que pasará. Es decir, por supuesto que tendremos que poner mayor empeño en ciertos aspectos para estar a la altura de las circunstancias, compartiendo escenario con este tipo de grupos, con shows tan poderosos y dinámicos.

Izzy. Este tipo de bandas cuenta personal que se hace cargo de la iluminación y el sonido, además de ofrecer sets larguísimos; nosotras nos mantenemos como un conjunto minimalista. Es un buen reto. Tal vez incorporemos más aspectos visuales en nuestro diseño de escenario, pero igual tenemos un presupuesto reducido, así que tendremos que ser súper creativas.