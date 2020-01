Aurora está nominada a los premios Óscar a la categoría Best Original Song por Into the Unknow que interpretó junto con Idina Menzel para Frozen 2.

Además de este destacable reconocimiento, estará cantando esta canción en la ceremonia de entrega de dichos premios el próximo 9 de febrero.

Con un “Woopeti WOOOP” lo anunció en sus redes sociales, al parecer, sin poder asimilar, la trascendencia de este evento.

Gracias a esta canción, el proyecto de Aurora Arkness, nombre real de la intérprete, ha tenido un crecimiento exponencial, ya que sus streamings en Spotify aumentaron al 232%, obtuvo 100k nuevos suscriptores en Youtube y consiguió 52k seguidores en Instagram.

La canción, escrita por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, está compitiendo con I Can’t Let You Throw Yourself Away de Toy Story 4, (I’m Gonna) Love Me Again de Rocketman, I’m Standing With You de Breackthrough y Stand Up de Harriet.

Este no es el último éxito de Aurora en el último año, también colaboró con The Chemical Brothers haciendo voces para la canción Eve Of Destruction de su álbum No Geography (2019) y por el cual ganaron dos categorías en los pasados Grammys, Best Dance Recording y Best Electronic Music Album.

Escucha acá abajo esta colaboración:

Y mantente pendiente de su sitio web para verla en vivo próximamente.