La cantautora noruega ha confirmado que este año visitará de nuevo nuestro país con el The Gods We Can Touch Tour. Según se anunció, son tres las fechas programadas: el 13 de abril en el Teatro Diana de Guadalajara, el 15 de abril en el Pepsi Center WTC en la Ciudad de México y al día siguiente en el Showcenter Complex de Monterrey.

Para los conciertos de Aurora en CDMX y Guadalajara, los boletos se venderán a través del website de Ticketmaster y, como ya es costumbre, se realizará su respectiva preventa Citibanamex el 19 de enero mientras que el 20 del mismo mes arrancará la venta general. En cuanto a la fecha de Monterrey, los tickets ya se encuentran a la venta en el sitio de Superboletos.

En esta ocasión Aurora llegará a territorio mexa para presentar en vivo su más reciente álbum de estudio The gods we can touch, lanzado en enero de 2022. Además, los fans también tendrán la oportunidad de escuchar algunos de los temas más queridos de su catálogo musical.

Foto de portada tomada del Facebook de la cantante.