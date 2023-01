Aurora Aksnes, mejor conocida por su nombre artístico Aurora, es una cantautora y productora discográfica noruega. Nacida en 1996 en Stavanger, Noruega, Aurora comenzó a escribir música desde muy joven y auto-publicó su EP de debut, “Running with the Wolves”, en 2015. Su sonido etéreo y extraño, caracterizado por sus poderosas voces emotivas e intrincadas producciones atmosféricas, rápidamente llamó la atención de los críticos y el público. En 2016, lanzó su álbum de estudio debut, “All My Demons Greeting Me as a Friend”, a una amplia aclamación de la crítica, con Pitchfork elogiando sus “hermosas canciones pop de otro mundo”. La música de Aurora a menudo trata temas de la naturaleza, el cosmos y las luchas personales, y sus espectáculos en vivo son conocidos por sus elaborados efectos visuales y de iluminación. Ella continúa realizando giras y lanzando música y ha sido elogiada como uno de los artistas más emocionantes en la industria.