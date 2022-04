Una y otra vez las noticias sacan a flote la importancia que tiene la música para el Reino Unido, y no solamente en términos culturales, dado que económicamente también se encuentra en un lugar importante del Producto Interno Bruto, debido a todas las expresiones asociadas al pop británico, entre ellas, conciertos y venta de diversas mercancías.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Aunque esta historia si pasa por ese nicho cultural y el valor histórico inherente a la música; ahora lo explico. Resulta que la Universidad de Manchester destinó un espacio para recibir y mostrar al público materiales que conforman un acervo llamado The British Pop Archive y que será expuesto en la biblioteca John Rylands de dicha institución de estudios superiores.

La profesora de Historia británica, Hannah Barker, ha sido quien se pronunció al respecto de los objetivos de este proyecto: “Provee material único para amplio rango de investigación y enseñanza en la universidad sobre música popular, TV e historia del cine, movimientos contraculturales y cultura joven desde el siglo XX hasta la actualidad”. Todo este material será vinculado con la plataforma ya existente Creative Manchester.

The British Pop Archive es un cúmulo de objetos que conecta con el peso de las industrias creativas e incluye manuscritos de canciones de Joy División, pósters de las primeras presentaciones de Sex Pistols y piezas del entorno de New Order, entre otras cosas.

Es así como la Universidad de Manchester entiende la importancia de preservar elementos de la cultura pop de la Gran Bretaña y es por ello que mostrará desde el 19 de mayo ejemplares de la revista City Life y emisiones de los programas de televisión World In Action Through, Coronation Street y Pete Waterman’s The Hitman and Her.

Han saltado en el tiempo en cuanto al origen de la colección que habrán ahora de albergar, pero lo cierto es que la biblioteca John Rylands ya resguarda tesoros como una biblia de Gutenberg y el primer folio de Shakespeare, que ahora alternarán con la sombría figura de Ian Curtis y la estridencia de Jhonny Rotten.

