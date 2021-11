Arca nos regala un segundo adelanto de lo que será KICK ii convertido en un video que se muestra como un freak de dos cabezas al unir “Prada” y “Rakata”, y de entrada me topo en las redes con el apunte del artista transmedia Rubén Gil, quien apunta sobre la pieza:

“El cenit de la belleza con estética contemporánea; ella es tan poderosa que me conmueve profundamente”.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Corro a darle play para súbitamente estar al interior del metaverso al que nos invitara hace muy poco Mark Zuckerberg; me siento al interior de una celebración que me presenta sus ritos y tengo la sensación de que he llegado tarde. Delante de mis ojos está esa dimensión alterna No binaria y en la que incluso el reguetón ha mutado hasta fundirse con la electrónica de avanzada.

Arca (Alejandra Ghersi) me hace cómplice de sus intenciones al respecto de “Prada” y su plan de: “relacionar la energía sexual del subconsciente colectivo como una celebración de la vida; es una canción sobre desafiar la vergüenza y sanar las heridas ancestrales; sobre el futuro del deseo y el amor como una tira de Moebius”.

Para luego remontarse a lo tramado en “Rakata”: “es un guiño y una alusión al calor interno generado por las condiciones calientes y húmedas que dieron luz a la música latinx, una reverencia a la realeza del regeton, Wisin y Yandel, tambores venezolanos, el furruco – un instrumento que escucho como tecnología sub bass, folclor contemporáneo venezolano, vida y erotismo nacido cerca del calor del ecuador”.

“Prada/Rakata” es el lado más exultante de la era afterpop -una selfie del instante presente-. Casi que no puedo esperar a que llegue el 3 de diciembre y XL Recordings publique completo KICK ii. Una vez más, Arca ha logrado echar andar la maquinaria mental y la liberación de las endorfinas.

El video posee una imaginería delirante llena de sexo, deseo, morbo, pecado y liberación. Ella misma habla de la existente: “manía como motor, sobre sexo y amor, y sobre todo sobre la simultaneidad de ser capaz de rendirte y someterte, así como de dominar y subyugar dentro de un espacio de consentimiento…” en consonancia con: “el deseo de querer coger, sin pena, libre de la condena, sobre el sexo como un impulso de vida en cara de la muerte”.

Arca continúa concibiendo un barroco y tecnológico entorno visual para su música de la mano del artista Frederik Heyman. Ambos nos ofrecen la entrada a un “súper estado cuántico”. Quizá no lo comprendemos del todo, pero resulta tan fascinante y atrayente que jamás queremos salir de allí.

KICK ii estará conformado por:

Doña

Prada

Rakata

Tiro

Luna Llena

Lethargy

Araña

Femme

Muñecas

Confianza

Born Yesterday ft. Sia

Andro