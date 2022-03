La vida y el oficio entreverados de forma dramática y trágica. Angel Olsen decidió asumir su sexualidad como lesbiana y decidió contárselo a su familia; se trató de un proceso complejo del que ella dijo: “Finalmente, a la madura edad de 34, fui libre de ser yo misma”. Celebró el anuncio con su pareja y se sintió liberada.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Quiso el destino que a los tres días de la reunión familiar recibiera una llamada para hacerle saber que su padre había muerto; en el funeral fue cuando les presentó a su pareja. Y la vida siguió adelante… a las dos semanas, otra llamada con el mensaje de que su madre estaba gravísima. A los pocos días, un segundo funeral.

Angel estaba devastada, por una parte, pero también muy satisfecha con la relación de pareja queer que había emprendido. En medio de todo aquello no dejó de componer, por lo que extraña que la primera frase de su nueva canción sea: “I can’t say that I’m sorry / when I don’t feel so wrong anymore”; así comienza “All The Good Times”, que abre además su nuevo álbum.

Big Time llegará el próximo 3 de junio, editado por Jagjaguwar, sello que ha dicho al respecto del disco que: “fue forjado de golpe; los momentos raros y fértiles de cuando al mismo tiempo ocurren un nuevo amor y un nuevo duelo, cuando el luto y el deseo se intensifican, complican y explican el uno al otro”.

Cierto es que la pérdida ya había aparecido en otras canciones de Angel, pero acá el asunto está maximizado y no es para menos… tan es así que comentó: “Algunas experiencias simplemente te hacen sentir como si tuvieras cinco años de edad, sin importar lo sabio o adulto que creas que eres”.

“All the Good Times” es una canción en la que Angel Olsen interpreta con precisión y verdad… sin prisa alguna; lanza una elegía hacia la vastedad del universo y reitera que seguirá en la brega. Una demostración de la veracidad que el arte puede entregar… ella es poderosa y confesional.

Big Time tendrá las siguientes canciones:

1. “All The Good Times”

2. “Big Time”

3. “Dream Thing”

4. “Ghost On”

5. “All The Flowers”

6. “Right Now”

7. “This Is How It Works”

8. “Go Home”

9. “Through The Fires”

10. “Chasing The Sun”

