Un bombo contundente frenado por una emoción que se relaciona con la naturaleza en vez de manera contemplativa en modo experimental, formando parte de lo que le rodea.

Así es Bloom de Polygania. Un EP de llamados salvajes pero meditativos entre plantas y árboles. Con pájaros carpinteros que hacen su trabajo sobre capas de digitalismo evocador.

Bloom tiene reminiscencias psy pero su contundencia pertenece más a un club ubicado en medio del bosque y con paredes de cristal que a una rave entre objetos fluorescentes.

Ambient y slow techno con percusiones chill para un EP que rompa la monotonía de la semana.

Polygonia es el alias de Lindsey Wang que desde Munich, Alemania, publica un techno de pies místicos y experimentales. Debutó con el álbum In The Dead Of The Night en 2019.

Bloom está publicado en el label de NY Sure Thing.