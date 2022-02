El dúo iraní Saint Abdullah publica nuevo Ep titulado Inshallahlaland conformado por cuatro tracks de pura experimentación digital apoyándose en la técnica del collage sonoro.

Con un dadaismo drónico que hace cabalgar al dúo entre el ambient el IDM pero sobre todo en el avant garde , el disco es un viaje por el universo de los dos artistas que componen Saint Abdullah, los dos hermanos, Mohammad y Mehdi Mehrabani-Yeganeh, criados en Occidente, lejos de su familia en Irán, Saint Abdullah se siente particularmente atraído por los sonidos asociados con el Islam chií.

Publicaron su primer álbum The Sounds of Evil: Volume One, en 2017

Ellos mismos explican el contenido de Inshallahlaland.

En inshallahlaland. Estas son calles densas. Vivimos uno encima del otro. Este lugar que anhelamos crear de la nada es un lugar vivido. Permanente. En Inshallahland, sostenemos un espejo para darnos cuenta de nuestra interconexión, nos vemos obligados a tener en cuenta el hecho de que somos múltiples cosas. Conectamos los puntos solo juntos. Sostenemos un espejo.

Un disco para escuchar en detalle, lleno de noches y días, de vidas lejanas que se susurran, y publicado por Room 40 y producido por el genio de la música electrónica Lawrence.