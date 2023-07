Café Marvin y la cebolla cósmica de Andy Cartwright

Nuevo álbum de Andy Cartwright titulado Below The Noise. Ambient drónico y microsonidos para avanzar en direcciones yuxtapuestas.

Los rincones ocultos del yo solo afloran expuestos a estímulos. Los que lo hacen ante el trauma son quienes nos muestran nuestra esencia, los surgidos de la calma enseñan qué deseamos ser.

En esta dirección última trabaja Andy Cartwright. El británico explora a través de capas superpuestas las dimensiones del ser. Below The Noise no lo tiene miedo al ruido del cosmos ni de los elementos digitales. En ambos encuentra calma y belleza.

Below the Noise” es una serie de collages de microsonidos, construidos sobre grabaciones de campo en capas, sintetizadores y ruidos. Las grabaciones de campo se capturaron en su teléfono, se cargaron en Ableton y luego se procesaron con efectos de baja fidelidad. Se agregaron sonidos de sintetizador adicionales y se encadenaron lateralmente a una pista de ruido pesado, que se silenció. Esto redujo la pista casi a un microsonido, lo que dejó mucho aire y fragmentos fantasma en la mezcla.

El británico, residente en Los Alpes franceses, se aleja de los complejos y de las guitarras, de anteriores proyectos, y se lanza al mundo digital de lleno, con esta obra repleta de belleza expansiva.

Below The Noise es el tercer álbum de Andy Cartwright. El primero fue Unstill del 2021. Cartwright también ha publicado con los proyectos Seabuckthorn y Mt Went.

Below The Noise está publicado en el label Whitelabrecs de Gran Bretaña.

Below The Noise de Andy Cartwright