I Could Be Your Dog muestra el resultado colaborativo de dos músicos volcados en producir imágenes sonoras. Kaitlyn Aurelia Smith & Emile Mosseri.

Los dos artistas sentían admiración mutua y una estancia en Los Angeles les permitió crear I Could Be Your Dog. Smith ha sido una de las productoras de ambient y sound scape del año con su actividad incesante y su fichaje por Ghostly International que derivó en el álbum The Mosaic Of Transformation, el compositor Emile Mosseri, logró renombre por producir soundtracks de películas como Kajillionaire y Black Man In San Francisco.

El disco I Could Be Your Dog tiene de ambos mundos. Breves tracks de atmósferas con narrativa visual que adentran en un mundo sedoso entre lo fantasmagórico y lo cotidiano.

Kaitlyn Aurelia Smith dice Emile Mosseri. “Me encanta la capacidad de Emile para crear melodías que se sienten mágicamente escénicas y familiares, como si te estuvieran recordando la inocencia de amar la vida” a lo que Mosseri replica ” Pienso en ella como la gran directora, que evoca poesía musical de su orquesta de máquinas “. I Could Be Your Dog es la primera entrega de su álbum colaborativo de dos partes, producido con sintetizador, piano, electrónica y voz.