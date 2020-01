La banda de punk experimental, Algiers, lanzará su tercer álbum de estudio este mes y como un adelanto estrenaron el video para We Can’t Be Found, cuarto sencillo del disco.

En el video podemos ver un especie de túnel con luces estroboscópicas que nos llevan hasta un concierto privado (muy al estilo hoyo funky) para ver tocar a la banda, en un constante ambiente de tensión. Fue dirigido por Ian Cone.

También colaboraron con el artista Lloyd Benjamin para generar un escenario abstracto y que fuera capaz de generar una emoción en los espectadores. Haciendo referencia a los paisajes urbanos distópicos de las viejas películas alemanas.

Anteriormente los originarios de Londres y Atlanta habían revelado los temas Can The Sub_Bass Speak?, Dispossession y Void. We Can’t Be Found esta disponible para escuchar en todas las plataformas digitales.

Esta nueva canción es para la banda “una gran canción de rock”, ya que es directa, está llena de soul y la voz de James Fisher se proyecta titánica, lista para ser tocada en vivo.

Lo que sabemos hasta ahora del nuevo álbum es que se llamará There Is No Year, que contó con los productores Randall Dunn (Sunn O))) ) y Ben Greenberg (the Men), y se estrenará el 17 de enero con el sello Matador Records. Puedes pre-ordenarlo aquí.