Alfie Templeman compartió un nuevo adelanto de su próximo mini-álbum con “One more day”, canción en colaboración con la cantautora irlandesa April.

Acerca de este nuevo sencillo colaborativo, en un comunicado de prensa, Templeman explicó: “‘One more day’ es la canción más sutil del disco. Quería hacer algo que sonara como la banda sonora de una puesta de sol. April hizo que la canción fuera un poco más especial, sus versos y armonías realmente complementaron la canción y te ayudan a ver su contexto con mucha claridad.”

Mientras que por su parte, April agregó: “Me encanta la música de Alfie, así que cuando dijo que tenía una canción para que yo participara, me emocioné mucho, me enganché de inmediato. Es muy relajada, con vibes de muy en la tarde noche.”

“One more day” es una de las canciones que formará parte del nuevo mini-álbum de Alfie Templeman, Forever isn’t long enough, el cual se tiene planeado que vea luz el próximo 7 de mayo a través de Chess Club.

“Quería hacer un refinado y centrado disco pop, algo más panorámico que un EP pero más conciso que un álbum completo, con una sensación entre el Rumors de Fleetwood Mac y Currents de Tame Impala”, explicó sobre el proyecto.

“Al hacer Forever is no long enough, me di cuenta de que tenía que reducir la velocidad un poco y trabajar en las cosas con cuidado”, continuó. “ Las canciones para este disco tardaron de un día a cuatro meses o dos años en terminar, pero me aseguré de que todas fueran perfectas y nunca me he sentido más orgulloso de cómo salieron todas.”

Recuerda que Alfie Templeman formará parte de nuestra próxima edición de Festival Marvin Gateway, regístrate ya dando click aquí.

Foto de portada tomada del Instagram del cantante.