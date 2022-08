En el mundo del hard rock y el metal el primer nombre que viene a la mente cuando se habla de Australia es AC/DC, aunque de un tiempo para acá el que le sigue puede ser Airbourne, banda formada en 2003 en el estado de Victoria. En 19 años el cuarteto liderado por los hermanos O’Keeffe ha crecido gracias su estilo desenfadado de hard rock, muy enraizado en lo que hacen los liderados por Angus Young, y sus espectaculares presentaciones en vivo. A Joel, guitarrista y cantante, la situación no le incomoda: “Es un halago. Que te comparen con la mejor banda de rock del mundo significa que algo estás haciendo bien”.

Su paso por México cuenta apenas con una visita, un recordado 7 de septiembre de 2017, día de terremoto. Ellos se hospedaban en un hotel en la esquina de Cuauhtémoc y Frontera. Joel recuerda sobre todo un local de tacos a unos 100 metros al cual fueron para pasar el susto. Y vaya susto, pero si él dice que recuerda todo como algo más anecdótico que terrorífico, pues así quede. Agregó sobre México que “el ministro de cultura y música o algo similar nos llevó a un lugar de políticos (era un salón en Los Pinos), nos invitó a comer y nos dio unas medallas y quería que supiéramos que México era un buen lugar para venir y pasarla bien; pero nosotros no necesitábamos que nos lo reconfirmaran, nuestra experiencia fue que México es un gran país y su público es realmente fantástico”. (N de la R: Se refiere a Roberto Padilla Gutiérrez, Secretario Técnico del Gabinete en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero para fines prácticos se le decía a las bandas que recibían la distinción que el funcionario era una especie de Ministro de Cultura).

Una vez más, y parece patrón, se trata de una banda que ha hecho su nombre, sobre todo, con presentaciones en vivo en cualquier parte del mundo a la que la inviten. Contrario a la constante queja de músicos de todo tipo de bandas sobre lo difícil que es la vida en la carretera, para Joel es cuestión de perspectiva: “es como escalar el Everest, seguro hay quienes lo hacen y de pronto dicen ‘a la chingada con esta montaña, hace mucho pinche frío, hay nieve por todos putos lados, no hay oxígeno, voy a llegar a la puta cima y a la chingada’, pero cuando estás ahí es como, ‘ah cabrón, está poca madre la vista’, y entonces cuando vas de bajada sabes que lo volverás a hacer porque amas hacerlo. Las giras son complicadas, pero si fuera fácil cualquiera las haría. Debes tener buen sentido del humor y aprender a reírte de situaciones que serán feas o molestas; si puedes reírte de ellas te la vas a pasar muy bien”.

Airbourne regresó a los escenarios apenas este año debido a la pandemia, pero no parece haberle afectado mayormente: “hasta eso hemos estado bien, estamos de gira por Europa, hemos tocado algunos shows con Iron Maiden, hemos hecho algunos festivales y en cualquier caso yo diría que la banda se ha fortalecido. Hemos ido subiendo en la posición en los carteles y las audiencias han sido mega entregadas y nos han recibido mega bien”.

Debido a que su disco más reciente salió en 2019 (Boneshaker, 25 de octubre, Spinefarm Records), ésta es algo así como la gira de apoyo al disco, ¿o no?: “Es más bien la gira ‘a la chingada con el Covid’, es la gira ‘el Rock and Roll está de vuelta’. Queríamos regresar a tocar en vivo y sentir de nuevo lo que es estar en el escenario, reconectar con esa sensación de estar frente a una audiencia, sentir su reacción y su energía. No vamos a escribir música nueva hasta el año que viene”.

Airbourne tiene una gira mexicana que incluye Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, los días 3, 4 y 6 de agosto respectivamente. Y para aquellos curiosos sobre qué hay de escena en Australia, Joel nos recomendó una llamada The Poor, además de mencionar como influencia a otras como como The Angels, Rose Tattoo, The Screaming Jets, Baby Animals y Cold Chisel.