Esta semana sin falta voy a mi marquería de confianza que me queda cerca, ahí por la colonia industrial. ¿Por qué de confianza? La pieza que llevaré a enmarcar es invaluable, y esperé hasta ahora a hacerlo, 18 años después.

En 2003 compré mi primera copia del Ten, la versión de importación porque a la de 99 pesitos le faltaba algo adentro, como que pesaba menos; ese peso faltante era el librito (booklet), que sobrevivió a mi yo del pasado (un poco descuidado) y se merece un lugar en el muro de honor en mi habitación. No tiene la firma de ningún integrante de la banda, simplemente es especial. Ha viajado a través del tiempo conmigo, me ayudó a sobrevivir la pubertad y la adolescencia, sobrevivió a dos Discman diferentes en la secundaria y en la prepa, cientos de transbordos en el metro y mil viajes a la universidad. En verdad me sorprende cómo pudo sobrevivir a tantas vueltas, el paso del tiempo se ve en las comisuras del mencionado librito y se refleja en algunos rasguños en la cara del CD. Soy de finales de los 80, así que le soy muy fiel a este formato.

El pasado 27 de agosto sentí un huracán de emociones, muchos recuerdos y nostalgia. El álbum debut de mi banda preferida cumplió 30 años y me di cuenta que en 11 canciones hay retratos de mi vida. Antes de encapsular el booklet me aventé el clásico ritual de escuchar el disco mientras leía la letra:

•’Why go‘ – Para mí es la que mejor ha envejecido. No recuerdo haber puesto mucha

atención en las primeras escuchas del álbum pero qué bien suena ahora y mucho mejor en vivo. El bajo que más me gusta de Ament en 57 minutos. Podría decir que por ahora es mi canción favorita del álbum.

• ‘Deep‘ – Si llegaste hasta esta canción es muy probable que compres mas discos de Pearl Jam y los hayas visto más de una vez en directo. Muy probablemente tardé dos meses en llegar hasta aquí, porque tengo muy malos hábitos para escuchar discos, me quedo en las canciones que me gustan muchísimo tiempo.

• ‘Black‘ – Yo vine porque me prometieron rock enfurecido… no sabia que tenia tantas ganas de berrear. Ah, cómo pega ese turu ru tu tururu cuando ya sabes lo que es un corazón roto ¿Verdad?. La versión del “Benaroya Hall” es desgarradora.

• ‘Once‘ – Pilar en la carrera de la banda de Seattle por ser parte de la trilogía “Mama-san”, es el track encargado de abrir camino con una letra llena de furia y locura que resalta el estado mental de Eddie en aquel momento. Esta se canta a todo pulmón porque maldita, que bien hace gritar de vez en cuando.

• ‘Garden‘ – Escuchar esta canción en vivo equivale al billete de lotería ganador. Tal vez tiene el corte más oscuro de todo el álbum, pero es igual de valiosa que las más populares.

• ‘Alive‘ – Hemos cambiado el significado de esta canción, ahora es una oda a la vida. Eddie encontró catarsis en esta canción gracias al coro del publico en cada concierto. ¿Ya te diste cuenta que Mike McCready hace hablar a la guitarra?

• ‘Oceans‘ – Sigo pensando que esta canción es imposible que exista en el debut de una banda. Pasó muy poco tiempo entre el envío del demo y la presentación oficia entre los músicos y el nuevo y flamante vocalista proveniente de San Diego. ¡Es una maldita joya!

• ‘Porch‘ – ¡Mitológica! Aquí es donde todos se ponían nerviosos porque en cualquier momento el nuevo vocalista se podía dar en la madre. La versión del Unplugged es la mejor canción interpretada en la franquicia de MTV.

• ‘Even Flow‘ – Stone Gossard nos dio el riff mas pegajoso de todo el disco. Eddie Vedder el coro más placentero. Jeff Ament el equilibro perfecto entre rock y groove. Mike McCready emana el sonido de un guitar heroe digno de las leyendas del rock de la vieja escuela.

• ‘Jeremy‘ – Llegué a ellos gracias a esta canción, el video; fue la primera canción que escuché de Pearl Jam. 30 años después han superado muchos etapas como banda e individualmente también: ya hay videos para promocionar los discos.

• ‘Release‘ – La parte más personal del disco. Ten cierra con una plegaria.

Como ya lo mencioné, tengo muy malos hábitos para escuchar discos, por eso el desorden en las canciones, eso y que lo hace más interesante, porque en verdad, lo siento tan cercano que no importa por donde empiece a escucharlo por enésima vez.

