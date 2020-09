¿Qué lleva a que un actor o actriz pida la muerte de su personaje? La respuesta a esta pregunta puede ser variada y aunque a los fanáticos no siempre nos gusta la idea, pasa y pasa más de lo que imaginamos.

Sabiendo esto, haremos una lista de 7 actores que pidieron la muerte de sus personajes y la razón detrás de ello.

Dean Norris

Dean Norris quien interpretaba a Hank en la serie “Breaking Bad” pidió la muerte de su personaje desde la primera parte de la última temporada, esto a pesar de ser el favorito de muchos.

El actor sugirió que su muerte en pantalla no ocurriera en el último episodio, sino en medio de la última temporada,” Les pregunte si sería interesante que mi personaje muriera en los primeros ocho episodios, pero la AMC me contestó que me necesitaban hasta el final, que habían construido todo aquello en los últimos cinco años. Evidentemente, me alegro de que lo hicieran”, cuenta Schrader. Esta decisión fue tomada por el actor después de que aceptara un papel en una nueva serie.

Josh Charles

El personaje de Will Gradner de la serie “The Good Wife”, y quien era interpretado por Josh Charles, murió a la mitad de la quita temporada de manera sorpresiva.

Se dice, que el contrato del actor estaba por expirar y el simplemente decidió no renovarlo: “yo tenía un acuerdo para un corto periodo de tiempo que se fue renovando hasta que, en el cuarto año, decidí no hacerlo más. Fue una decisión creativa para mí, para poder explorar nuevos proyectos laborales y personales”.

Este suceso no fue tan bien recibido por los fans de la serie, tanto así que los creadores y guionistas, tuvieron que salir a explicar el porqué de los hechos.

T.R Knight

Theodore Raymond Knight, quien interpreto al popular doctor George O´Malley, en “Grey´s Anatomy” pidió la muerte de su personaje, pues sentía que la progresión de su personaje se había detenido y no tenía razón de permanecer en la serie.

Tras tratar de negociar y terminar en un conflicto con los autores de la famoso serie, el actor termino pidiendo que su personaje muriera, lo cual ocurrió al final de la quinta temporada.

Adewale Akinnuoye-Agbaje

Una de las razones para que Adewale Akinnuoye-Agbaje pidiera la muerte de su personaje en “Lost”, el señor Eko, fue la infelicidad que sentía al vivir en Hawái durante el rodaje de la serie. Esto se agravó cuando sus padres fallecieron, llevando al actor a pedir la muerte de su personaje para así poder regresar a su natal Londres.

Aunque a los creadores no les pareció mucho aquella idea, respetaron su decisión.

Shannen Doherty

Shannen Doherty ha tenido problemas con muchos de sus compañeros de reparto, y “Embrujadas” no fue la excepción.

Se dice que Doherty, podio la muerte de su personaje “Prue Halliwell”, tras un conflicto con la actriz Alyssa Milano, problema que duro tres años. Sin aguantar más la actriz pidió la muerte de Prue y fue así como falleció a manos de un demonio.

Johny Depp

El actor, quien interpreto a Tom Hanson, en la serie “Nuevos Policías” pidió como condición para salir en la adaptación cinematográfica de 2012 que Peter DeLuise, también apareciese y que su personaje muriese.

Al respecto de eso, el guionista Michael Bacall, dijo “Quería un final. Tuve mucho respeto por eso. Es una idea brillante que no es mía. Funciona perfectamente”.

Harrison Ford

Harrison Ford ya había expresado su interés en que Han Solo muriera durante la primera trilogía de “Star Wars”. A pesar de esto, George Lucas no estaba de acuerdo: “No venderíamos ni un juguete de un personaje muerto”, le dijo el director y creador de la saga.

Treinta años más tarde, el actor, finalmente cumplió su deseo en “El despertar de la fuerza”: “Creo que su muerte concuerda con el personaje. Llevo pidiéndolo durante más de tres décadas no porque esté cansado de él o porque sea aburrido, sino porque su sacrificio para con los otros personajes deja un gran poso emocional”.