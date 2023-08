No vas a creer lo que Zack Snyder preparó para Netflix

La idea detrás de Rebel Moon, la nueva ópera espacial de dos partes del director que llegará pronto a Netflix, en algún momento fue una propuesta para una película de Star Wars. Pero tras su experiencia complicada con las películas de superhéroes de DC, Zack Snyder y su esposa/socia Deborah Snyder decidieron desarrollarla como un concepto original.

El primer tráiler de la saga de ciencia ficción incluye imágenes no solo de una, sino de dos películas: Rebel Moon: Part One — A Child of Fire, que llegará a Netflix el 22 de diciembre, y Rebel Moon: Part Two — The Scargiver, que se lanzará solo cuatro meses después, el 19 de abril.

Las películas se desarrollan en un planeta llamado Veldt, que alguna vez fue gobernado por un rey y una reina benevolentes, y protegido por un ejército de caballeros robots. Rebel Moon retoma la historia siglos después, con ese mismo planeta bajo el ataque del imperio galáctico de Mother World.

Uno de esos caballeros robots, con la voz de Anthony Hopkins, narra el tráiler, y no se toma la molestia de explicar los detalles de este mundo de ciencia ficción. En su lugar, este adelanto te impacta con una serie de imágenes llenas de acción, que incluyen espadas láser llameantes a lo Zack Snyder, naves espaciales gigantes disparando cañones masivos y una magnífica bestia alada que evoca a los hipogrifos de Harry Potter.

Kora (Sofia Boutella) alguna vez fue parte del imperio conquistador, y la vemos en flashbacks vistiendo un uniforme de aspecto fascista y perdiendo a un hombre que ama en el campo de batalla. En el presente, lleva un corte de pelo diferente y parece estar luchando contra el imperio al que alguna vez sirvió. Para hacerlo, debe reclutar a un equipo estelar de héroes y guerreros de diferentes partes del universo. Piensa en Seven Samurai (o Justice League, para el caso) a la manera de George Lucas, pero con el toque final de Zack Snyder.

Además de Boutella y Hopkins, el elenco de Rebel Moon incluye a Charlie Hunnam, Djimon Hounsou, Ray Fisher, Michiel Huisman, Ed Skrein, Doona Bae, Cleopatra Coleman, Jena Malone y Fra Fee.

Checa el tráiler de Rebel Moon, la nueva saga de Zack Snyder, a continuación.