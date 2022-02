Zoë Kravitz ya prepara su gran regreso a la industria musical y Jack Antonoff, quien ha trabajado con artistas como Lana Del Rey, Lorde y Taylor Swift, anda involucrado en ello.

Pese a que su fuerte en los últimos años ha sido la actuación, la hija de Lenny Kravitz ha tenido sus momentos de gloria en el mundo musical como parte de la banda de electropop Lolawolf. Sin embargo, esta vez su plan es debutar como solista y Antonoff será quien produzca su disco.

Según reveló Zoë Kravitz en una reciente entrevista con Elle, ella y Jack Antonoff ya trabajan juntos en los estudios Electric Lady, ubicados en la ciudad de Nueva York. “Se siente vulnerable y da un poco de miedo, pero crear música me hace feliz”, reveló la actriz.

Por ahora, Kravitz no reveló más detalles sobre el álbum, pero tomando en cuenta los trabajos anteriores de Jack Antonoff, podemos esperar un hit enorme. Ésta no es la primera vez que estos dos trabajan juntos, ya que en la serie High fidelity, protagonizada por Zoë, el músico apareció como él mismo y no dudemos que de ahí surgió la gran idea de lanzar un álbum.

Zoë Kravitz se ha robado el corazón de muchos por sus papeles en series como High fidelity, Big little lies y Divergent. Su próximo trabajo será en The Batman de Matt Reeves, donde interpretará a Catwoman.

Foto de portada vía Instagram Jack Antonoff / Instagram Zoë Kravitz