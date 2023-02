Matt Healy se burla de Yungblud por llamarlo “hombre blanco privilegiado”

El frontman de The 1975 se ha caracterizado por nunca guardarse sus comentarios, por más polémicos que sean. Así que en un reciente episodio del podcast The Adam Friedland show, tras una incómoda charla en la que se asomó un poco la transfobia y misoginia de parte del presentador, Matt Healy abordó el tema del queerbeating, poniendo como ejemplo la situación de P!ink.

“¿Viste que cancelaron a P!nk por parecer lesbiana en su carrera y ¿ahora eso está siendo considerado como queerbaiting? Un montón de jóvenes de 18 años de edad dicen que ‘ella ha hecho un daño irreparable a la comunidad lesbiana’”, explicó Healy, lo que llevó a Friedland a preguntarle sobre Harry Styles, quien en numerosas ocasiones ha sido acusado de realizar queerbeating.

“En realidad, no creo que a los gays les guste mucho, son las chicas jóvenes las que piensan que es algo nuevo y dicen ‘oh, Dios mío'”, respondió el cantante. Mientras que Friedland agregó en tono de broma lo siguiente: “Los hombres gay no tienen un problema con alguien que finge ser gay. Simplemente se masturban”.

En algún momento de la conversación, Adam Friedland, el productor Nick Mullen y Matt Healy comenzaron a hablar sobre el éxito de Ice Spice, “Munch”, desatando un debate desacertado sobre su origen étnico. El trío se refirió despreocupadamente a ella como hawaiana, inuit y china, adoptando acentos burlones en el proceso.

Un par de días después, Yungblud compartió en Twitter sus pensamientos sobre el polémico episodio: “Me encanta escuchar a tres tipos blancos privilegiados sentarse y objetivar a una joven artista negra que la está rompiendo. Bienvenido a tus 30, supongo…”.

En respuesta a este tuit, Matt Healy publicó una historia de Instagram en la que al parecer se burló del acento grueso de Yungblud. “Sí, está bien, chicos, estoy jodidamente enojado. Alguien se sacrificó en la jodida Ucrania y, eh, no vamos a tolerar eso porque somos los jodidos niños, la jodida generación de jóvenes subestimados y eso es lo que defendemos. Bueno, no defiendo las cosas, me opongo a las cosas… No hay nada en particular que defienda. Simplemente me opongo a las cosas y tienden a ser las cosas más moralmente obvias… ¡Joder! ¡Patriarcado!”, dijo mientras utilizaba un filtro que ponía la palabra “emo” en su rostro (vía Consequence Of Sound).

Fotos de portada vía Facebook Yungblud / Facebook The 1975.