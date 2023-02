Una vez más el frontman de The 1975 demostró que no le asusta decir la verdad, aunque esto signifique meterse en problemas con los hermanos Gallagher. Resulta que en una reciente entrevista para Q with Tom Power de CBC, Matt Healy estuvo platicando sobre la eterna pelea de Liam y Noel Gallagher, asegurando que estos dos sólo han desperdiciado la oportunidad de estar en uno de los grupos más queridos de la historia.

“Qué está haciendo Oasis?”, dijo Matt Healy. “¿Te imaginas estar en, potencialmente, la banda más genial del mundo en este momento y no hacerlo porque estás en un mard con tu hermano?”, continuó. Según Urban Dictionary (vía Consequence Of Sound), “mard” es una jerga de Manchester para referirse a que algo “es difícil”.

“Puedo lidiar con ellos vistiéndose como si tuvieran 20 y 50 años, pero ¿actuando como si tuvieran 20? Necesitan madurar. Están sentados en Little Venice y Little Highgate, llorando porque están discutiendo con su hermano. Maduren. Encabecen Glastonbury”, agregó.

Por último, Matt Healy dijo: “No hay una sola persona que vaya a un concierto de High Flying Birds, o un concierto de Liam Gallagher, que no prefiera estar en un concierto de Oasis. Háganme un favor: vuelvan a estar juntos; dejen de tontear. Ese es mi anuncio de servicio público para hoy”.