Woody Allen ha negado los recientes comentarios sobre que su retiro esta cerca.

La semana pasada se publicó una reciente entrevista que el cineasta tuvo con un periódico español, en la cual supuestamente afirmaba que su plan era retirarse después del estreno de su próxima película y posteriormente comenzar a escribir una novela. Sin embargo, hace unos momentos Allen salió a decir que todo es completamente falso.

En un comunicado publicado por Variety, Woody Allen dijo a través de sus representantes que todo se trató de un enorme malentendido y que en ningún momento dijo que se retiraría pronto, ni mucho menos que trabajaría en una nueva novela. Así que para el descontento de muchos, tendremos Allen para rato.

“Dijo que estaba pensando en no hacer películas, porque hacer películas que van directamente o muy rápido a las plataformas de streaming, no es tan agradable para él, ya que es un gran amante de la experiencia cinematográfica. Actualmente, no tiene intenciones de retirarse y está muy emocionado de estar en París filmando su nueva película, que será la número 50”, escribieron sus representantes.

En realidad, ésta no es la primera y única vez que surgen comentarios de este tipo, ya que en distintas entrevistas Woody Allen ha dado a entender que su próxima película será la última. “Mi idea, en principio, es no hacer más películas y centrarme en escribir”, dijo en una charla con La Vanguardia.

Foto de portada tomada del Facebook del cineasta.