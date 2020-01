La banda canadiense Wolf Parade está de regreso. Anteriormente ya nos habían presentado Against The Day y Forest Green como prueba de lo que será su próximo álbum de estudio Thin Mind. Y ahora como un tercer sencillo acaban de estrenar Julia Take Your Man Home.

Hace unos meses, la banda ya había estado tocando durante sus presentaciones ésta canción, pero fue lanzada oficialmente hasta hoy.

Krug tiene una larga historia respecto a cantar sobre una persona llamada Julia, prueba de ello fue que durante su proyecto solista Moonface, en 2013 lanzó el álbum Julia With Blue Jeans On. Y en este nuevo tema, Julia se vuelve a hacer presente pero ahora pareciera que está pasando por momentos difíciles. Teniendo que lidiar con un hombre en un bar que no para de hablar sobre New Jersey y cocaína.

Respecto a la canción, Krug comentó:

Estoy cantando sobre alguien más, una peor versión de mí. No soy yo.

Su cuarta producción Thin Mind llegará a nosotros el próximo 24 de enero. Éste es el disco sucesor Cry Cry Cry lanzado en 2017. Y será el primero de la banda siendo un trío, después de que en febrero anunciaran la salida de Dante DeCaro, quien formó parte de tres álbumes de Wolf Parade.

La banda actualmente se encuentra de tour. Te dejamos acá las fechas y también ya puedes pre-ordenar aquí el disco Thin Mind.

Jan. 27 – Portland, OR – Crystal Ballroom

Jan. 29 – San Francisco, CA – The Fillmore

Jan. 30 – Los Angeles, CA – The Regent Theater

Jan. 31 – Solana Beach, CA – Belly Up Tavern

Feb. 01 – Tucson, AZ – 191 Toole

Feb. 03 – Austin, TX – Mohawk

Feb. 04 – Dallas, TX – Trees

Feb. 05 – Oklahoma City, OK – Tower Theatre

Feb. 07 – Santa Fe, NM – Meow Wolf

Feb. 08 – Englewood, CO – Gothic Theatre

Feb. 09 – Salt Lake City, UT – Urban Lounge

Feb. 11 – Seattle, WA – The Showbox

Feb. 12 – Vancouver, BC – Commodore

Feb. 16 – Chicago, IL – Thalia Hall

Feb. 17 – London, ON – London Music Hall

Feb. 18 – Toronto, ON – Mod Club

Feb. 21 – Philadelphia, PA – Union Transfer

Feb. 22 – Washington, DC – 9:30 Club

Feb. 23 – Boston, MA – Paradise Rock Club

Feb. 24 – Brooklyn, NY – Brooklyn Steel

Mar. 02 – Utrecht, NL – Tivoli Vredenburg

Mar. 03 – Hamburg, DE – Knust

Mar. 04 – Berlin, DE – Gretchen

Mar. 06 – Cologne, DE – Club Volta

Mar. 07 – Zurich, CH – Bogen F

Mar. 08 – Luxembourg, LX – Rotondes

Mar. 09 – Paris, FR – Petit Bain

Mar. 10 – Brussels, BE – Orangerie @ Botanique

Mar. 11 – London, UK – The Dome

Mar. 13 – Bristol, UK – Thekla

Mar. 14 – Manchester, UK – YES (Pink Room)

Mar. 15 – Dublin, IE – The Button Factory

Créditos foto de portada: Pamela Evelyn y Joseph Yarmush.