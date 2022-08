Cuatro personas han acusado a Win Butler, líder de Arcade Fire, de abuso sexual, según informó Pitchfork durante el fin de semana.

El pasado sábado, el medio de noticias estadounidense publicó un reporte en el que reúne los testimonios de tres mujeres y una persona identificada como no binaria sobre su experiencia con Butler. De acuerdo al texto, entre 2016 y 2020 el frontman de Arcade Fire aprovechó de su poder y posición dentro de la industria musical para abusar sexualmente de al menos cuatro fans que en aquel entonces tenían entre 18 y 23 años de edad; cabe destacar que la diferencia de edad entre el músico y las víctimas era de casi dos décadas.

En el artículo escrito por Marc Hogan se describe cómo fue que comenzaron los acercamientos entre Win Butler y las cuatro personas, con la mayoría teniendo lugar a través de redes sociales y una durante un concierto que la banda dio en Montreal. Si bien las víctimas aseguran que en ningún momento dieron pie a que la relación con el cantante se tornara en algo sexual, él ha compartido su versión de la historia en la cual afirma que todos y cada uno de los encuentros fueron totalmente consensuados.

En respuesta, en un comunicado publicado también a través de Pitchfork, Win Butler señala que, pese a que dichas relaciones sucedieron durante un período de depresión y alcoholismo, las acusaciones son falsas e incluso, revela que su esposa y compañera de banda Régine Chassagne ha estado al tanto de sus experiencias con otras parejas. “Amo a Régine con todo mi corazón. Hemos estado juntos por 20 años, ella es mi pareja en la música y en la vida, mi otra mitad; soy afortunado y estoy agradecido por tenerla a mi lado”, escribe.

“He tenido relaciones consensuales fuera de mi matrimonio. No hay una manera fácil de decir esto, y lo más difícil que he hecho es tener que compartirlo con mi hijo. La mayoría de estas relaciones fueron de corta duración, y mi esposa lo sabe: nuestro matrimonio, en el pasado, ha sido menos convencional que algunos. He conectado con gente en persona, en espectáculos y a través de las redes sociales, y he compartido mensajes de los que no estoy orgulloso. Lo más importante es que cada una de estas interacciones ha sido mutua y siempre entre adultos con consentimiento”, agrega Win.

Luego de reafirmar que fue consensuado y pedir disculpas en caso de que esto haya lastimado a alguien, Butlercontinúa: “He luchado durante mucho tiempo con problemas de salud mental y los fantasmas del abuso infantil. Cuando tenía 30 años de edad comencé a beber mientras lidiaba con la depresión más grave de mi vida después de que nuestra familia sufriera un aborto espontáneo. Nada de esto pretende excusar mi comportamiento, pero quiero dar algo de contexto y compartir lo que en en ese momento sucedía en mi vida. Ya no me reconocía a mí mismo ni a la persona en la que me había convertido. Régine esperó pacientemente mirándome sufrir y trató de ayudarme lo mejor que pudo. Sé que debe haber sido muy duro para ella ver tan perdida a la persona que amaba”.

Por último, Win Butler revela que desde 2020 ha comenzado a tomar terapia y a tratar su problema de alcoholismo con profesionales. Aquí puedes checar el texto completo.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.