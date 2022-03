Will Smith se ha disculpado públicamente con Chris Rock por golpearlo durante la ceremonia de los Oscars 2022.

Uno de los highlights de la 94º entrega de los premios de la Academia fue la tremenda bofetada que Smith le puso al comediante por hacer un mal chiste sobre el problema de alopecia que padece su esposa Jada Pinkett Smith. Si bien durante su discurso de agradecimiento por llevarse el Oscar a Mejor Actor, Will Smith hizo un par de insinuaciones al respecto, fue hasta hoy que compartió un comunicado oficial.

Más que hablar de lo sucedido, el actor reconoció que su violenta reacción estuvo mal y se disculpó tanto con Chris Rock como con el gremio y el público. “La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable”, escribió Smith en un post en Instagram.

“Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”, agregó.

Hasta el momento Chris Rock no ha declarado nada al respecto, pero hoy por la mañana el Departamento de Policía de Los Ángeles aseguró que el comediante había decidido no levantar cargos en contra de Will Smith.

Fotos de portada vía Facebook Will Smith / Facebook Chris Rock.

