“Mi corazón es una barra luminosa que se ha roto, iluminando mi pecho en una explosión de sinceridad“, así lo cuenta Natalie Mering, quien encarna a Weyes Blood, al momento de adelantar su segundo disco, And In The Darkness, Hearts Aglow, que llegará el 18 de noviembre.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Para ponernos en contexto ha adelantado la canción “It’s Not Just Me, It’s Everybody” u aunque es una balada que se muestra hermosa y tranquila tiene un trasfondo amargo pues da cuenta del deterioro colectivo, pese a la interconexión entre todos los seres.

El resultado es musicalmente muy cercano a lo que hacen Tori Amos y Fiona Apple y representa la búsqueda de una salida ante el caos imperante y que ha llevado a Weyes Blood a apuntar: “Estamos en un espectáculo de mierda totalmente funcional“.

La artista norteamericana ha explicado que si bien su debut Titanic Rising (2019) se concentraba en observar a la fatalidad, ahora con And In The Darkness, Hearts Aglow se instala en el centro de ella y comienza la búsqueda de un escape; en adelante, el disco que complete la trilogía estará dedicado a la esperanza.

And In The Darkness, Hearts Aglow será editado por Sub Pop y estará conformado de la siguiente manera:

1. “It’s Not Just Me, It’s Everybody”

2. “Children of the Empire”

3. “Grapevine”

4. “God Turn Me Into a Flower”

5. “Hearts Aglow”

6. “And in the Darkness”

7. “Twin Flame”

8. “In Holy Flux”

9. “The Worst Is Done”

10. “A Given Thing”

