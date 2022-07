Hace algunos meses se confirmó que el famoso programa de televisión creado por Nigel Godrich (productor de Radiohead), From the basement, estaría de regreso con una versión mejorada que se transmitirá en YouTube. Poco a poco se ha liberado la nueva tanda de capítulos, y ahora es el turno del episodio de Warpaint.

La relación entre Godrich y Warpaint se remonta muchos años atrás. En 2014 el productor fue quien se encargó de mezclar el álbum homónimo del cuarteto, aunque no fue sino hasta este año que por fin pudieron llevar su amistad y admiración mutua a otro nivel, y que mejor que hacerlo a través de una sesión de From the basement, con la cual también se marca el inicio de una especial colaboración con la plataforma WeTransfer.

“Creo que es una dinámica bastante interesante porque todas son igual de importantes entre sí. [La banda] es una entidad democrática, lo que a veces lo hace un poco más difícil, pero terminas con una alianza mucho más nivelada”, explicó en un comunicado Nigel Godrich, donde también asegura que para él, Emily Kokal, Theresa Wayman, Jenny Lee Lindberg y Stella Mozgawa son como su familia, mientras que en conjunto se convierten en “una verdadera gema” musical.

Cortesía

La sesión, que dura poco más de media hora, encuentra a las chicas de Warpaint presentando algunas canciones viejas de su catálogo y otras de su más reciente álbum de estudio Radiate like this, incluyendo “Champion”, “Hips”, “Hard to tell you” y “Send nudes”. Además, el show cierra con una emotiva interpretación de “Melting”, en la que más que mostrar el gran talento que posee el cuarteto, se aprecia la gran conexión, hermandad y complicidad que hay entre ellas.

Échale un vistazo a continuación y recuerda que Radiate like this ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

Foto de portada: Cortesía.