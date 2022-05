Emily Kokal (voz), Theresa Wayman (guitarra), Jenny Lee (bajo) y Stella Mozgawa (batería) han encontrado la fórmula para sacar adelante un proyecto musical juntas sin abandonarse a sí mismas como individuos. Casi dos décadas después de su germen, Warpaint sigue, más fuerte que nunca y con un nuevo álbum recién salido del estudio. Es la guitarrista del combo quien atiende el llamado de Marvin para hablar sobre Radiate like this.

TXT:: Karina Castillo

Hace alrededor de seis años, estas chicas decidieron tomarse un descanso parar explorar quiénes eran fuera de Warpaint: emprendimientos, maternidad y actuación fueron algunas de las pasiones que encontraron en el camino. Desde entonces, muchas cosas cambiaron en ellas y en el mundo; sin embargo, algo siempre se mantuvo intacto, su gran pasión por la música. Si bien su plan de reunirse fue algo que surgió antes de la pandemia, la situación les cambió completamente la jugada; al final, todo influyó para que este comeback fuera todavía más significativo.

Radiate like this es la resolución de todos los aprendizajes adquiridos en este lapso y, tal y como lo sugiere el título, una colección de canciones que encuentra al cuarteto irradiando luz y amor en todas sus formas posibles. “Parecía correcto llamar así este disco. Es un nombre que comparte una experiencia con los demás, porque en realidad es una declaración abierta y cada quien puede interpretarla como desee”, explica en entrevista Theresa, quien a través de una videollamada se muestra feliz y emocionada por estar de vuelta y a punto de grabar una sesión para la BBC en Londres.

Ha pasado mucho tiempo desde que decidieron ponerle pausa a Warpaint para realizar sus propios proyectos de vida, ¿por qué creyeron que éste era el momento perfecto para regresar?

Teníamos planeado realizar un par de cosas, incluyendo un tour, durante el otoño pasado, pero sentimos que el mundo aún no estaba en condiciones para hacerlo. Era forzar mucho la situación y no queríamos que se nos saliera de control, porque con alguien que se enfermara, ya fuera alguna de nosotras o del crew, todo se hubiera derrumbado. 2022 parecía ser el año adecuado y, aunque todo continúa siendo un poco aterrador, me siento contenta por la sincronización que hemos tenido. Ahora se siente más seguro el lanzar el disco y salir de gira. Fue buena decisión esperar.

Después de pasar este tiempo sola y experimentar nuevas cosas, ¿crees que cambió tu percepción de cómo es estar en una banda?

Creo que valoro más a mi banda. Siento que después de este período todas nos dimos cuenta de que estar con nuestro grupo es mucho mejor que seguir solas. El poder que tenemos juntas es muy fuerte. Por supuesto, es importante que hagamos proyectos individualmente para que así podamos nutrirnos y traer nuevos conocimientos a la mesa, pero al final, cuando estamos unidas, es cuando la magia nace.

Es una constante que después de darse un descanso las bandas decidan separarse definitivamente, ¿ustedes en algún momento consideraron esta opción?

Siempre hay algo de eso después de separarse durante tanto tiempo. Y de hecho sí lo llegamos a considerar. Sabes, es complicado… no creo que realidad alguna de nosotras quisiera parar, pero toma mucho esfuerzo coordinar nuestras vidas y entrar en una misma sintonía al momento de escribir. Usualmente escribimos un disco y salimos de tour durante dos años y medio, antes de volver a sentarnos a componer algo, pero ahora ya había pasado más tiempo de lo normal. Tocábamos mucho juntas, pero ya no estábamos escribiendo y creo que esto fue lo que de alguna forma nos afectó. Es decir, siempre es lindo salir de gira, hacer shows en vivo y ver a nuestros fans, pero ya no hacíamos lo que en realidad nos mantenía juntas, que era crear música.

Además de la pasión por la música, ¿qué crees que se necesita para que una banda brille?

Creo que lo más importante es practicar mucho… realmente hacerlo todo el día. Porque esto contesta otras preguntas: te hace descubrir quién eres. Por ejemplo, si eres un guitarrista te lleva a conocer quién eres como ejecutante y así proyectar tu personalidad al grupo. Lo ideal sería no sentirte famoso o querer serlo, no antes de llenar todos estos espacios en blanco. Ahora las redes sociales influyen mucho en esto, porque todo el tiempo te están cuestionando quién eres, qué haces, en qué te quieres convertir… es como una especie de test y siento que por ahí la gente puede ir más a profundidad y sacar sus cualidades a flote; éstas hablarán por sí solas.