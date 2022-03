Estamos a unos cuantos días que el Vive Latino regrese y para que vayas preparándote, ya tenemos por acá los horarios oficiales.

El 19 y 20 de marzo el Foro Sol de la Ciudad de México albergará la próxima edición de uno de los festivales más queridos de México, el VL, en la que se ha incluido una especial curaduría de talento con lo mejor de la escena tanto nacional como internacional.

Desde Maldita Vecindad, Love Of Lesbian, Los Fabulosos Cadillacs, Camilo Séptimo y Los Auténticos Decadentes, hasta C. Tangana, Black Pumas, Pixies y Mogwai… este Vive Latino tendremos estaremos llenos de música y corriendo de un escenario a otro. Es por eso que, para que no se te vaya ninguna banda y prepares muy bien tu itinerario, el día de hoy se publicaron los horarios a través de su aplicación.

El sábado 19 de marzo, los Okills serán los encargados de inaugurar el festival a la 1:45 p.m. en el escenario Claro Música; mientras que ese día, la fiesta llegará a su fin con los mejores éxitos de los 80’s y 90’s a cargo de Patrick Miller.

Para el día domingo, La Delio Valdez dará inicio a las actividades a la 1:50 p.m. en la Carpa Vive Latino y el grupo de música electrónica Groove Armada clausurará el festival. Descarga aquí la app para que puedas checar los horarios completos.

Recuerda que los boletos del Vive Latino están a la venta a través de Ticketmaster.

Foto de portada tomada del Facebook del festival.