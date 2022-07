Se tardo más de 15 años de carrera, pero Meg Remy – la mujer que encarna a U.S. Girls– hoy día goza de una gran reputación con ese pop electrónica de amplia cobertura, que lo mismo abreva del rock que de la música experimental. Lleva tres discos para el sello 4AD, que incluso han sido nominados al prestigiado Premio Polaris -el más importante de Canadá-.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Half Free (2015), In A Poem Unlimited (2018) y Heavy Light (2020) son tres obras de gran calidad para la artista afincada en Toronto; una mujer que no para de diversificar sus incursiones. Apenas el año pasado publicó sus memorias –Begin By Telling– y en la pasada temporada navideña sacó el sencillo “Santa Stay Home”.

Ahora se concentró en un nuevo tema; “So Typically Now”, que abre con una andana de percusiones digitales, antes de la acometida de los sintetizadores y muy pronto nos sitúa ante una música que tiene que ver con el techno-pop ochentero. Además, ella misma se encargó de dirigir el video.

En “So Typically Now”, U.S. Girls tiene como voz invitada a Kyle Kidd, que se suma a un tema que se adentra en la música de baile y que le trae un registro distinto a una artista que también ha hecho carrera en el mundo de las artes plásticas y que posee un acto de vivo muy impactante.

Meg Remy nació en Illinois, pero ya es una figura de enorme reconocimiento en el ámbito canadiense y desde allí se proyecta al mundo entero. “So Typically Now” aparecerá agregando adrenalina a esas noches de fiesta interminable mientras se pregunta por las cosas del mundo (como lo es el ámbito inmobiliario).

