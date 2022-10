Cierto es que comulgamos más con la entrega de un premio cuando el artista en cuestión goza de nuestros quereres, pero también hay que decir que el británico Mercury Prize se ha ganado todo nuestro respeto, por la seriedad con que asumen su tarea y al privilegiar la parte estética ante todo lo demás… así ha ocurrido con Little Simz.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

La rapera británica se llevó el Mercury de este año -entregado con retraso este 18 de octubre- debido al gran calado de su álbum Sometimes I Might Be Introvert, un complejo mosaico contemporáneo en el que el R&B, el soul y el hip-hop se abordan desde una perspectiva futurista y algo experimental.

Sometimes I Might Be Introvert es un disco reflexivo y perfectamente detallado tanto en forma como en fondo… así que hubiera ganado algo tan comercial como Harry Styles hubiera sido una lástima.

En la competición también estaba la sensación inglesa venida desde Cornwall: Wet Leg… al final, le faltó profundidad a su entrega. Por su parte, Little Simz ya había estado nominada por su tercer LP Grey Area, que editó en 2019.

Ahí queda un disco absolutamente vigente con sus 14 canciones y 5 interludios y que incluye también arreglos orquestales en lo que es una oportunidad para revisar los distintos roles sociales que desempeñan las mujeres negras.

¡No queda sino volver al disco y aquilatar en todo lo que vale a Little Simz!

