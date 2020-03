Sólo una mente como la de Meg Remy puede soportar los traumas infligidos en la niñez y el daño hecho a la Tierra y crear algo tan maravilloso como Heavy Light, la nueva producción de U.S. Girls. Hablamos de un álbum vívido y muy impactante de música pop experimental. Sus letras abarcan violencia de género, calentamiento global y revolución política.

En su larga carrera como músico obsesiva de la música pop, Meg Remy ha prosperado amplia y positivamente. Las mujeres de las canciones de Remy a menudo están al borde del suicidio, amenazan con asfixiarse y están locas como el infierno. Durante gran parte de su carrera, U.S. Girls ha sido una exploración de la violencia e ira femeninas. Heavy Light, el séptimo álbum de Remy, vive en ese posterior período de vacío.

¿Tus canciones son un espejo de quien eres tú?

Seguro. Creo que si no te gusta mi música, probablemente no te agradaría mucho como persona. No hay realmente una separación entre una y otra cosa. Aunque escribo desde la perspectiva de otras personas, soy realmente yo.

¿Por qué usas a la primera persona para contar estas historias?

Sólo estoy interesada en esa forma de escribir. No soy una persona muy abstracta, soy directa. Y no hay nada más directo que contar las cosas en primera persona.

¿Qué historias crees que no necesitan ser contadas y de las que con frecuencia se habla en otras canciones?

El alarde del dinero. La glorificación de la violencia. No sé si alguna vez usaría la palabra “perra” en una canción.

¿Qué cambios en tu manera de hacer música han servido de catalizador para la evolución de tu sonido?

Solía hacer todo por mi cuenta y por eso sonaba como lo hacía, no muy bien. Pero todo se limitó a mi conjunto de habilidades. Cuando decidir trabajar con otros, eso cambió todo. Es por eso que ahora trabajo con 4AD.

¿Qué percepción tienes del tono de tu voz?

Mi cantante favorito es Ronnie Spector de The Ronettes. Creo que es una voz que he estado tratando de imitar desde que era un niña. Pero tengo una relación compleja con mi voz. Creo que es única, pero no creo que sea particularmente buena. No puedo armonizar y a menudo estoy desafinado. Creo que me siento más segura porque tengo algo que decir.

¿Alguna de tus canciones habla sobre tus sentimientos a favor de la naturaleza y la tierra?

No. Quiero decir que lo pienso y lo siento. La condición femenina es sinónimo de lo que está pasando con la tierra, ¿sabes? Es lo mismo. La forma en que se trata a las mujeres en todo el mundo es muy similar a cómo se está violando al mundo básicamente.