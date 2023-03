Hace unos días, Tyler, The Creator anunció que el próximo viernes 31 de marzo lanzará una edición alargada de su más reciente álbum CALL ME IF YOU GET LOST. Junto con la gran noticia también compartió un avance con el sencillo “DOGTOOTH”, y hoy regresó para presentar “SORRY NOT SORRY” acompañado de su respectivo video musical.

El clip comienza con unas cortinas rojas de terciopelo abriéndose, como si se trata de una obra de teatro. Después, aparece un ejército de Tylers de eras pasadas con referencias a las portadas de Flower boy, Cherry bomb, Igor, Wolf y por supuesto, CMIYGL. Poco a poco los Tylers pasados van abandonando el escenario, hasta que en los últimos segundos, el del presente se pelea con el Tyler restante.

“SORRY NOT SORRY” es una canción en la que encontramos a Tyler, The Creator lamentándose por cómo ha tratado a sus amigos y familia. A medida que avanza la melodía, el rapero también habla sobre algunas de las críticas a las cuales se ha tenido que enfrentar estando en el ojo público, incluyendo temas como su sexualidad y si ha atravesado por “luchas reales” o no.

Aunque para el final del track, el rapero deja algo muy claro: no se disculpará por todo lo que hasta el momento ha construido y le ha hecho una persona exitosa. “SORRY NOT SORRY” ya se encuentra disponible en plataformas digitales.