La plataforma de streaming ha confirmado que pronto lanzará una nueva docuserie basada en RapCaviar, la icónica playlist de hip-hop de Spotify. Ahora, el proyecto profundizará en el género a través de las historias de algunos de los artistas más importantes de hoy día, como Tyler, The Creator, Pharrell Williams, Polo G, Jack Harlow, Roddy Ricch y City Girls.

Karam Gill está a bordo de la serie como productor ejecutivo y director creativo. Asimismo, se ha confirmado la participación de Liz Gateley y Carl Chery, quien supervisa la playlist y el podcast, en la parte creativa del show. Son seis los episodios que lo conforman y su estreno está programado a realizarse el próximo 30 de marzo en Hulu.

Como avance, se publicó un breve clip en el que Tyler, The Creator y Pharrell Williams reflexionan sobre cómo fue que se conocieron y su colaboración en 2015 para el disco de Tyler, Cherry bomb. “Fuimos al estudio. Yo estaba ahí y él me veía como diciéndome ‘ya lo tienes, solamente que no lo ves, pero ya lo tienes'”, explica Tyler, The Creator.

“Haz algo innegable y hazlo igualmente infeccioso”, recuerda Pharrell haberle dicho a Tyler. “¿Por qué estás haciendo música? ¿Es sólo por que quieres lucir genial? Porque eso se quemará. Cuando se vuelve orientado a un propósito, puede ser tan genial como la mierda brillante, pero será mucho más significativo”, agrega.

Checa el tráiler a continuación: