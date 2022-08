Cuando una banda entiende perfectamente su esencia e identifica sus fortalezas, puede sacarle el mayor de los réditos, tal como ocurrió con Two Door Cinema Club y “Lucky”, su más reciente sencillo, que tiene lo mejor del indie rock acidulado con sintetizadores.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y es que hay que decirlo, la banda de Irlanda del Norte cuenta con una discografía de altas y bajas; no han logrado una regularidad de alta calidad y aunque en un momento dado fueron uno de los actos más calientes de lo que se podía mirar en un festival, luego vinieron a menos.

Por fortuna, “Lucky” suena magnífica… luce a pleno la guitarra y los sintetizadores; dieron con una melodía pegadiza que la fortalece y que se ajusta perfecto al tono agudo de cantar -con algo de influencia de Hot Chip-.

Two Door Cinema Club le deben a la pandemia el poderse enfocar de verdad y sacar lo mejor de ellos como compositores y ejecutantes; según su perspectiva “Lucky” es: “una reflexión de lo rápido que cambian las cosas. Lamentando la pérdida de puntos y momentos en la cultura. Vivimos en una sociedad tan desechable, que sólo tenemos que tomarnos el tiempo para pensar y reflexionar sobre por qué las cosas están ahí en primer lugar”.

Una vez que tuvieron preparadas las canciones de Keep On Smiling, que será editado el próximo 2 de septiembre, a través de Glassnote Records, acudieron a dos productores que forman parte de las ligas mayores de la industria: Jacknife Lee (Bloc Party, The Killers, Taylor Swift) y Dan Grech Marguerat (Halsey, Lana Del Rey). Para como se mueve el mercado acutalmente, nadie podría criticar tal decisión.

Como un agregado al proyecto, encargaron el arte del disco al aclamado artista británico Alan Fears, conocido por su vibrante estilo inspirado en los años ochenta y sus referencias a la cultura pop.

Por el momento, podemos regodearnos con “Lucky” -impecable y efectiva- y que nos hace esperar lo mejor de Keep On Smiling, que estará conformado por:

1. “Messenger AD”

2. “Blue Light”

3. “Everybody’s Cool”

4. “Lucky”

5. “Little Piggy”

6. “Millionnaire”

7. “High”

8. “Wonderful Life”

9. “Feeling Strange”

10. “Won’t Do Nothing”

11. “Messenger HD”

12. “Disappearer”

