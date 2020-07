Hace algunas semanas el pionero del trip-hop, Tricky anunció su regreso con un nuevo material discográfico. Y para adelantarnos un poco de lo que se viene, el músico compartió el sencillo Thinking Of.

Este track, al igual que el primer sencillo Fall Please, es en colaboración con Marta Złakowska, una cantante polaca que descubrió mientras se encontraba de tour por Europa. Y a quien Tricky describió como una persona que no le importa ser famosa, alguien humilde y con los pies en la tierra.

Te dejamos a continuación Thinking Of e igual recuerda que ya la puedes encontrar en todas las plataformas digitales.

Thinking Of junto con Fall Please formarán parte del decimocuarto álbum de estudio del músico titulado Fall To Pieces. Este fue grabado en su estudio en Berlín el año pasado y se espera que llegue a nosotros el próximo 4 de septiembre a través de su propio sello discográfico, False Idols.

Y de acuerdo con un comunicado que compartió Tricky, este disco fue el resultado de un intenso periodo de revaloración y reflexión que surgió tras la lamentable muerte de su hija.

Pre-ordena Fall To Pieces dando click aquí.

Créditos foto de portada: Paras Griffin/ WireImage.