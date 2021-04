Trent Reznor confirmó la pasada noche después de la ceremonia de los premios Oscar que Nine Inch Nails empezarán a trabajar en nueva música lo más pronto posible.

Durante la fiesta de los premios Oscar el líder de NIN, Trent Reznor, ofreció una entrevista por haber sido el ganador junto con Atticus Ross y Jon Bastie por la mejor banda sonora; proyecto en el que este trio estuvo involucrado para la película animada Soul que también ganó como mejor película animada.

Durante esta rápida conversación con un grupo de periodistas se le preguntó a Reznor sobre los planes que tiene en mente para el futuro de NIN, ya que la banda ha estado inactiva desde hace poco más de un año después de lanzamiento de su disco Ghosts V: together.

“Hace 10 años, cuando hicimos The social network, que es la primera película en la que trabajamos, fue una gran experiencia”, dijo (a través de BBC News). “Acabamos de salir inspirados y revitalizados, y estaba trabajando en un medio que no habíamos hecho antes y aprendimos tanto, que nos sentimos como: ‘Oye, hagamos un disco de Nine Inch Nails; vamos de gira”.

“Y lo que hemos intentado hacer desde entonces es dividirlo donde hacemos algo de música rock, volvemos y hacemos algo de trabajo cinematográfico. Acabamos de hacer tres películas bastante importantes en Watchmen, Mank y Soul seguidas. Deberíamos estar de gira, pero el covid lo ha impedido “.

Reznor finalizó: “Estamos planeando trabajar en el material de Nine Inch Nails muy pronto, probablemente mañana”.

Crédito foto de portada: Getty images