Después de muchas sospechas finalmente el ex baterista de Blink-182, Travis Barker, confirmó su relación sentimental con Kourtney Kardashian, la mayor del clan Kardashian-Jenner.

La enamorada pareja reveló su noviazgo a través de una foto publicada en la cuenta de Instagram de Kourtney, en la que únicamente se ve su mano entrelazada con la de Baker, la cual aunque no lo etiquetó fue fácil de identificar gracias a sus tatuajes.

Si bien el post no viene con ningun tipo de descripción de parte de la Kardashian mayor, Travis Barker terminó por confirmarlo todo al comentarle con el emoji de un corazón negro. Además de que el baterista también compartió la imagen en sus Instagram Stories.

El rumor de que Kourtney y Barker estaban saliendo surgió hace apenas algunas semanas, cuando también a través de Instagram la pareja, pese a que nunca subieron imágenes juntos, dejó ver que se encontraban vacacionando en el mismo lugar en Palm Springs.

Travis Barker ha mantenido una amistad con la familia Kardashian-Jenner desde hace ya muchos años. Incluso el baterista llegó a participar en varios capítulos del reality show del clan, Keeping Up With The Kardashians, en los que de hecho mostró tener una gran cercanía principalmente con Kourtney y sus hijos.

Hasta el momento, la foto con la que revelaron su relación ya logró reunir más de tres millones de likes en Instagram.

Fotos de portada vía Instagram Travis Barker / Instagram Kourtney Kardashian.