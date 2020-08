“Killing In The Name” es uno de los más grandes éxitos de Rage Against The Machine, principalmente por su explícita y políticamente cargada letra. Pero recientemente Tom Morello reveló que pudo haber sido sólo un instrumental.

Durante una plática que tuvo en el podcast de Rolling Stone, Music Now, el guitarrista explicó que éste icónico tema empezó solamente como un instrumental:

Hay un video de Rage Against The Machine en Cal State Northridge -que fue nuestra primera presentación en público- en el que abrimos el show con una versión instrumental de “Killing In The Name” y a Timmy, creo, se le ocurrió ese [riff de bajo] realmente genial. El estrujante beat [del baterista Brad Wilk] está ahí desde el inicio. Y luego Zack lo entrelazó con la histórica letra.

Tom Morello continuó explicando que de hecho dejaron fuera la letra de la hoja de lyrics del primer disco:

Porque son dos líneas, 16 ‘fuck yous’ y un ‘motherfucker’. Y estábamos en medio de toda esta gran poesía política, así que dejamos que ese se defendiera solo.

Y por último Tom Morello elogió el desglose de la línea en la que Zack De la Rocha canta “Fuck you, I won’t do what yo tell me”, diciendo que a pesar de su simplicidad sigue siendo un “sentimiento universal”.

Foto de portada tomada del Facebook de Rage Against The Machine.