Tom Holland se tomará un descanso de la actuación

Este año, Tom Holland regresará a la televisión con una serie de terror psicológico The crowded room, la cual sigue los pasos de un joven llamado Danny Sullivan que es arrestado por un tiroteo en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, en esta ocasión Holland no sólo estuvo a bordo del proyecto como actor, sino también como productor ejecutivo.

Recientemente el actor platicó con ExtraTV sobre su participación en The crowded room y reveló que aunque aprendió mucho, trabajar en la serie lo llevó a un punto de quiebre, por lo cual ha decidido descansar un año de la actuación. “Me encantó el aprendizaje que tuve al convertirme en productor”, comentó.

“No soy ajeno al trabajo duro, siempre he vivido con la idea de que el trabajo duro es un buen trabajo. Realmente lo disfruté pero, de nuevo, el show me rompió. Llegó un momento en el que pensé ‘necesito tomarme un descanso’. Me desaparecí. Fui a México por una semana y pasé un tiempo en una playa y me acosté. Y ahora me estoy tomando un año sabático, y eso es el resultado de lo difícil que fue este programa”, agregó Tom Holland.

Cuando se le preguntó qué planea hacer con su año libre, el actor respondió: “He viajado un poco. Tuve un tiempo increíble. He estado viendo a mi familia, viendo a mis amigos. He estado jugando al golf. He ido al centro de jardinería a comprar plantas y he hecho todo lo posible para mantenerlas vivas. Sólo he estado tratando de ser un tipo normal de Kingston y simplemente relajarme”.

En la entrevista, Tom Holland también aseguró que existe una posibilidad de que vuelva a interpretar a Spider-Man, aunque no en un futuro cercano.