Kevin Feige confirma ‘Spider-Man 4’ con Tom Holland

Luego del enorme éxito que fue Spider-Man: No way home, los de Marvel Studios han decidido comenzar a trabajar en una nueva entrega de la saga. La noticia fue compartida por Kevin Feige, presidente de la compañía, quien aunque no entró mucho en detalles, aseguró que Tom Holland está a bordo del proyecto nuevamente como el superhéroe arácnido.

“Todo lo que diré es que tenemos la historia. Tenemos grandes ideas para eso, y por el momento nuestros escritores sólo están poniendo la pluma en el papel”, dijo Kevin Feige en entrevista con Entertainment Weekly.

Si bien los fanáticos de Spider-Man tendrán que esperar un buen rato para ver la próxima entrega, este año será bastante emocionante para ellos. De inicio, este 2023 se estrenará Spider-Man: Across the spider-verse, cinta animada que nos traerá numerosas versiones del héroe mientras lo vemos intentando lidiar con el multiverso.

Asimismo, en unos meses se lanzará la secuela del videojuego Marvel’s Spider-Man 2. En este proyecto, los fans encontrarán a Parker haciendo equipo con Morales para luchar contra Venom y otros villanos de la franquicia.