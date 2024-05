El Cine un Documento de Rock en La Cineteca

El Departamento de Extensión Académica de La Cineteca Nacional te ofrece el curso El Cine un Documento de Rock en el que conocerás la relación de este genero musical con el cine. El Rock es considerado por algunos como uno de los géneros musicales más importantes del siglo pasado. En este curso descubrirás como desde este tipo de música se construyeron muchísimas narrativas tanto ficticias como reales a traves de una basta filmografía entre las que se encuentran películas como:

This Is Elvis de Andrew Solt and Malcolm Leo.

How the Beatles Changed the World de Tom O’Dell.

Moonage Daydream de Brett Morgen.

The Clash: Westway to the World de Don Letts.

Oasis: Supersonic de Mat Whitecross. Asif Kapadia and James Gay-Ree

El Cine un Documento de Rock te ofrece una larga serie de documentales cruciales para comprender la historia del rock y el cine, el curso será impartido por Minami Acevedo del 6 de junio al 22 de agosto, Informes e inscripciones a través del correo: academialogistica@cinetecanacional.net , descubre el programa completo en: https://www.cinetecanacional.net/docs/extension_academica/339.pdf

Cineteca Nacional Av. México Coyoacán 389, Xoco, CDMX.