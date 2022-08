Tijuana. Todos los rostros o facetas de las que está constituida esta inclasificable ciudad fronteriza tienen de alguna manera un elemento relacionado con la música. Aunque el antiguo mito sobre la historia del rock tijuanense es el capitulo de una vieja telenovela revisitada hasta el cansancio, tampoco es un secreto que en Av. Revolución empezó todo, en medio de un sinfín de centros nocturnos, bares y clubes. Vinieron luego los setentas y la transición hacia el tecno-pop de los ochentas y posteriormente los noventas, con su arrojo a lo do it yourself, la autogestión y la democracia creativa de una numerosa cantidad de bandas. A propósito de la última etapa, se ha editado en vinyl un compilado con bandas tijuanenses que lleva por nombre TJ/90s 33 rpm.

TXT:: Jorge Gutiérrez

Bajo la coproducción del Colectivo Dignicraft –con el apoyo del PACMYC (Programa de Apoyo para las Culturas Municipales y Comunitarias)- y la legendaria tienda de discos local La Ciruela Eléctrica. TJ/90s 33 rpm, con todo y la particularidad de ser una tortilla negra, es un disco que pretende mostrarse como una postal generacional, un fragmento de la actividad y efervescencia creativa que sucedió en en un momento determinado de la historia musical en la ciudad. Un testimonio sonoro a través de la voz de unos morros inquietos que cuentan su propia versión de los hechos.

Es cuestionable el hecho de que una escena con una personalidad tan cualitativamente fértil haya sido opacada por el eterno fenómeno del centralismo geográfico-cultural en México (el mismo fenómeno que también creó escenas fuera del ahora ex-DF como la Avanzada Regia). En los años noventa no había internet global y la distancia que separa a Tijuana del centro de la República evitó que existiera una exposición más grande y no se diera a conocer lo que estaba pasando ahí. Al parecer era más rentable darle el espacio a otras ciudades como Monterrey y Guadalajara gracias a su cercanía con el nodo neurálgico del incipiente nuevo rock mexicano que ya empezaba a tener proyección internacional a través de MTV Latino.

De acuerdo al productor Omar Foglio (Colectivo Dignicraft), protagonista de la cultura underground fronteriza de esa época y organizador de los legendarios Swenga Fest, el compilado TJ/90s 33 rmp nació luego de reunir un montón de material audiovisual para la realización de un documental que versa justo sobre el panorama musical tijuanense durante la década de los noventa. Aunque en el pasado ya se habían editado compilaciones importantes que daban constancia de la calidad musical de esta región fronteriza, como Motivos del Sitio 29 (ICBC/Ritmos de Ciudad/Nimboestatic, 1999) y el Tejedora de nubes (Nimboestatic, 2000). Lo cierto es que las nuevas generaciones siguen sin tener acceso a un documento objetivo que les permita conocer ese momento particular del pasado.

TJ/90s 33 rmp contiene el material de 13 bandas tijuanenses. Todas las piezas son inéditas, salvo el tema “El umbral” de Nona Delichas, primera banda de dream-pop en Mexico y que aparece originalmente en su homónimo álbum debut Nona Delichas (Nimboestatic, 1997). En la selección del material reunido destaca el acento soul en el pop luminoso de las canciones de Bodhissatva (“Adidas”) y Othli (“Somos uno”). En la cara B del disco, uno se percata de que antes de que el post-rock instrumental se pusiera de moda en el nuevo milenio ya existía en Tijuana la música de Bici Azul (“Transparente”) y Psiquislarva (“Instrumental”). Otros que sorprenden con su propuesta etno-experimental adelantada a su tiempo es Huey-Tlatoani (“El flautista de Hamlet”) y el pre- riot girrrl del trío femenino Dakini (“Sin título“).

Por su lado, el noise-pop primitivo de baja frecuencia tuvo como referente un intermitente y desconocido grupo de culto llamado Staura (“Galleta china”), sin dejar de mencionar a sus colegas de Glu Gan (“La otra”), con los que incluso compartía integrantes (como sucedía habitualmente en la mayoría de los grupos que se incluyen en este disco). En el lado A del disco aparece una de las bandas mas incendiarias de la escena: el funk epiléptico de los Mexican Jumping Frijoles con una rara versión inédita de “Afrodinamita”, original de su álbum debut Bazzoka (Rock´n Roll Circus, 1997). El resto de los grupos son La Borrasca (“Agujeros en el cielo”) , La Tercera Persona (“Escarbar en el pasado”) y Beam (“Cavernicolas”).

TJ/90s 33 rmp viene acompañado de un fanzine hecho a mano a manera de booklet, haciendo referencia a la época, con información y fotos de cada una de las bandas que integran el álbum.

¿Quieres hacer al viaje a la Tijuana under noventera?, aquí puedes escuchar el disco completo: