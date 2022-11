Timothée Chalamet ha compartido una nueva actualización de Going electric, la biopic donde dará vida al reconocido músico Bob Dylan.

Tres años han pasado desde que James Mangold confirmó la realización de una película biográfica sobre Dylan con Chalamet de protagonista. Aunque desde entonces hemos visto al joven actor ocupado en otros grandes proyectos como Dune y la nueva de Willy Wonka, esto no ha significado que su papel como el cantautor estadounidense ha quedado en el olvido, por el contrario, le ha permitido prepararse mejor, según reveló recientemente.

“No he dejado de prepararme, que ha sido uno de los mejores regalos para mí. Ha sido una experiencia maravillosa poder sumergirnos en ese mundo, lo logremos o no. Pero sin revelar nada, porque no quiero ganarle a nadie, y obviamente las cosas tienen que arreglarse oficialmente, los vientos que soplan soplan en una dirección muy positiva”, explicó Timothée Chalamet en una entrevista.

Asimismo, el actor dijo que en este período también ha tenido la oportunidad de dejar por un rato la ciudad de Nueva York, para disfrutar de una estadía en el norte del estado, donde Bob Dylan pasó gran parte de su vida. “No es como si estuviera sufriendo por falta de conexión, pero realmente se siente como si me estuviera conectando con algo aquí”, dijo.

El rodaje de Going electric aún no comienza y no lo hará hasta el próximo año, probablemente. Por el momento, Timothée Chalamet continúa promocionando el romance caníbal Bones and all, a la par de la producción de Dune 2, aunque antes de la secuela de ciencia ficción, lo veremos regresar a la pantalla grande con Wonka.

