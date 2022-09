En una reciente entrevista con British Vogue, Timothée Chalamet reveló que el mismísimo Leonardo DiCaprio le dio un consejo para triunfar como estrella de cine.

Chalamet conoció a DiCaprio en 2018, justo cuando comenzaba a catapultarse a la fama gracias a su participación en Call me by your name. Al igual que James Dean y River Phoenix, Leo DiCaprio se convirtió en el novio en pantalla de toda una generación, título que bien podría recaer en este momento sobre los hombros de Timothée Chalamet.

Teniendo esto en cuenta es que en uno de sus encuentros, Leonardo DiCaprio le dio un poderoso consejo a Chalamet para llevar por buen camino su carrera como actor. “Sin drogas fuertes ni películas de superhéroes”, le dijo la estrella de Hollywood al joven de 26 años de edad.

Hasta el momento, parece que Timothée Chalamet ha seguido a la perfección el sabio consejo de su colega, con quien el año pasado compartió pantalla para la película original de Netflix, Don’t look up. Actualmente el joven actor se encuentra promocionando su nuevo trabajo con Luca Guadagnino, Bones and all.

Fotos de portada vía Instagram Timothée Chalamet / Facebook The Wolf Of Wall Street.

