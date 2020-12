Thom Yorke, Burial y Four Tet no habían trabajado juntos en mas de una década, pero afortunadamente el líder de Radiohead, el pionero del dubstep y el músico electrónico se reunieron para una sorpresa de 12 pulgadas junto con dos nuevas canciones, “Her Revolution” y “His Rope.”

La noticia del vinilo de 12 pulgadas llegó por primera vez a través de una publicación en Instagram en la tienda de discos de Phonica, comentando que estaban por recibir copias físicas de la edición extremadamente limitada de XL Recordings. Thom Yorke luego confirmó el lanzamiento con un retweet.

Ambas pistas, subidas a YouTube, contienen los sellos distintivos de cada artista: la producción crepitante y los ritmos impregnados de Burial; el falsete en capas y fragmentado de Thom Yorke, y los sintetizadores ambientales de Four Tet.

En 2011, este trio se unió y lanzaron su único “Ego“ / ”Mirror” de 12 pulgadas, aunque en ese momento Thom Yorke dio a entender que el trío había trabajado juntos en más música; no está claro si las dos nuevas canciones son restos de esa colaboración inicial o grabaciones nuevas. También se desconoce si el sencillo recibirá un lanzamiento más amplio o digital.

Radiohead subastará el icónico sombrero de Thom Yorke

A principios de este año, tras el lanzamiento de Anima de 2019, Thom Yorke estrenó una nueva canción titulada “Plasticine Figurines” en The Tonight Show y remezcló “Isolation Theme” de Clark en medio de la pandemia de coronavirus. El cantante de Radiohead también está subastando su bombín de “Lotus Flower” con fines benéficos.

Foto de portada vía Instagram de Thom Yorke / Instagram de Four Tet / Facebook Burial