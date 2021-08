Para celebrar el décimo aniversario de la mixtape Thursday de The Weeknd y su llegada a plataformas de streaming, se ha anunciado el lanzamiento de una exclusiva colección de merch en colaboración con el artista japonés MR.

La nueva colección está conformada por 13 diferentes piezas inspiradas en el trabajo del cantante con el peculiar estilo de manga y anime que tanto ha caracterizado a MR., entre las que se incluye camisetas con estampados de manga, una hoodie negra, una chamarra estilo universitario, una gorra y una muñeca.

Hablando de su colaboración con The Weeknd, el artista japonés explicó: “Me sentí honrado de que me pidieran crear el artwork para el lanzamiento del décimo aniversario de Thursday. Quería evocar un sentido de la vida cotidiana en mi versión de la portada. Espero que los fans de The Weeknd disfruten de una semana como ésta”.

Originalmente Thursday fue lanzado el 18 de agosto de 2011 como parte de una trilogía de mixtapes que el cantante publicó en un momento crucial de su carrera. El material nunca antes había sido publicado en plataformas de streaming, por lo que su llegada ha movido todo tipo de sentimientos en aquellos fans que no le han perdido la pista desde entonces.

La colección completa de The Weeknd en colaboración con MR. ya se encuentra a la venta a través del website del cantante. Mientras que Thursday oficialmente forma parte del mundo digital.

Foto de portada tomada del Facebook del artista.