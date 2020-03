The Weeknd estrenó un nuevo video de su álbum After Hours. La canción es In Your Eyes, un tema muy synth pop que se acompaña de la estética retro que ha caracterizado al arte general del lanzamiento.

El clip es la continuación del video de After Hours y es protagonizado por Abel Tesfaye y la modelo Zaina Miuccia. Es esta nueva trama vemos al cantante, de nuevo con un traje rojo pero ahora no pulcro y brillante como antes, sino lleno de sangre, así como su cara golpeada. Además, empuña un cuchillo de carnicero, listo para asesinar.

Los protagonistas se encuentran en un ascensor – ¿hay lugar más tenso para iniciar un asesinato? – de donde la mujer logra escapar y comienzan una persecución por calles vacías, callejones oscuros, hasta llegar a un club nocturno donde ella busca esconderse hasta que encuentra cómo defenderse.

Si bien las luces y las secuencias del video nos pueden recordar a Thriller de Michael Jackson, por la persecución y la estética ochentera, tiene un final más creepy, con Miuccia bailando con la cabeza de Abel.

Dejamos de spoilearte, ve el video completo acá abajo:

El video fue dirigido por Anton Tammi, quien también dirigió los videos de After Hours, Blinding Lights y Heartsless, además de que estar a cargo del arte del álbum (fotos promocionales y portada).

Tal parece que The Weeknd quiere llenar nuestros días de After Hours, álbum que estrenó apenas el fin de semana pasado, y sus productos alternos, y es que apenas ayer lanzó la versión Deluxe del álbum con interesantes remixes de músicos como Chromatics, Lil Uzi Vert, entre otros.

Encuentra After Hours ya disponible en todas las plataformas digitales.