A dos años del estreno de The new abnormal, se ha revelado que The Strokes ya tienen un nuevo álbum de estudio en camino.

La gran noticia vino de parte del reconocido productor Rick Rubin, quien durante un episodio de The Joe Rogan Experience aseguró que recientemente estuvo en alguna parte de Costa Rica trabajando en el próximo material discográfico de Julian Casablancas y compañía. Sin embargo, no entró mucho en detalles.

“Hace unos meses estuve en Costa Rica grabando un nuevo disco con The Strokes. Alquilamos una casa en la cima de una montaña y montamos la banda afuera. Así que fue como si estuvieran dando un concierto para el océano desde la cima de una montaña. Y lo hicimos todos los días, fue increíble. Los chicos no querían irse, fue la mejor experiencia que hemos tenido”, explicó Rick Rubin.

Dándole seguimiento a la noticia, Julian Casablancas compartió un post en Instagram confirmando las declaraciones del productor, aunque dejó en claro que probablemente tengamos que esperar bastante tiempo para poder escuchar este material. “Es cierto, The Strokes han tocado y comenzado algunas cosas, pero todavía estamos muy lejos de estar siquiera cerca de algo remotamente casi completo. Vuelva a comprobarlo en un año o dos, sinceramente…”, escribió.

Recordemos que últimamente la agrupación se ha enfocado en realizar extensos tours y en sus respectivos proyectos en solitario. Así que sólo nos queda ser tolerantes, que al parecer, la espera va para largo.

Foto de portada tomada del Instagram de la banda.