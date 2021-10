No es un hecho aislado que a The Strokes les gusta hacer grandes fiestas para recibir el año nuevo y la llegada de 2022 no será la excepción.

Con la pandemia cada vez más controlada y el regreso de la música en vivo, las esperanzas de que el próximo año sea bastante bueno han aumentado. Así que para recibirlo como se merece, Julian Casablancas y compañía han anunciado que este 31 de diciembre ofrecerán un especial concierto en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York.

La sorpresa es que no lo harán solos, puesto que contarán con la participación de IDLES y Hinds. Cabe mencionar que el show se apegará totalmente a las normas de sanidad impuestas ante la pandemia e incluso, para accesar al evento, los fans tendrán que presentar su respectivo comprobante de vacunación.

Esta será la segunda vez que The Strokes se lucen con un show en plena víspera de año nuevo. La última vez, justo fue antes de que la pandemia atacara al mundo entero en 2019 y previo al lanzamiento de su más reciente álbum de estudio The new abnormal. Las Hinds también estuvieron presentes esa noche.

Los boletos para el New Years Eve de The Strokes se pondrán a la venta este viernes 27 de octubre dando click aquí. Igual no olvides, que la agrupación estará visitando nuestro país el próximo año como parte del Corona Capital Guadalajara, toda la información la puedes consultar en las redes del festival.

Foto de portada tomada del Facebook de la banda.